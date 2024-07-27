نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على أوزبكستان بهدف في الشوط الأول (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع منتخب مصر الأوليمبي، ضد نظيره الأوزبكي، بهدف للفراعنة دون رد، في المباراة المقامة الأن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

كوكا يتقدم لمنتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان

دخل منتخب مصر الأولمبي المباراة بحماس شديد من أجل تعويض التعادل الذي لاحقه أمام منتخب الدومينيكان بهدف لمثله، في أولى منافسات أولمبياد باريس.

ومع الدقيقة الـ10 من عمر الشوط الأول نجح منتخب مصر الأولمبي في إحراز هدف التقدم على حساب أوزبكستان عن طريق أحمد نبيل كوكا.

وسجل منتخب أوزبكستان هدف التعادل في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ولكن تم الغاءه بداعي التسلل بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي الرسمي ضد أوزبكستان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو

بينما تشكيل أوزبكستان على النحو الآتي: