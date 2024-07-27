القنوات الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد أمام المجر في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الفراعنة في معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد أمام المجر في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين ظهر اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ويحتضن ملعب "ساوث باريس أرينا"، هذه المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخبي مصر والمجر، ضمن منافسات الجولة التمهيدية من المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر ضد المجر في أولمبياد باريس

تبدأ أحداث مباراة مصر ضد المجر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت الامارت، التاسعة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المجر في أولمبياد باريس

سيتم نقل وإذاعة مباراة منتخب مصر ضد منتخب المجر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.