نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من "هياج البحر".. تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم السبت 27 يوليو 2024، مشيرة إلى استمرار تأثير كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بشكل عام.

الوضع الحالي للطقس:

درجات الحرارة : من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بفضل تأثير الكتلة الهوائية الباردة.

: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بفضل تأثير الكتلة الهوائية الباردة. الطقس نهارًا : سيكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

: سيكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية. الطقس ليلًا: سيكون الطقس مائلًا للبرودة ورطبًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

توقعات الطقس للأيام القادمة:

استمرار تأثير الكتلة الهوائية : تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع.

: تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع. الأمطار: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من أبو سمبل، حلايب، وشلاتين.

حالة البحرين:

البحر المتوسط : الحالة : من معتدل إلى مضطرب. ارتفاع الأمواج : من 2 إلى 3.5 متر. اتجاه الرياح : شمالية غربية.

: البحر الأحمر : الحالة : معتدلة. ارتفاع الأمواج : من 1.5 إلى 2 متر. اتجاه الرياح : جنوبية شرقية.

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تحذيرات هامة

تحذر الأرصاد البحرية من تدفق التيارات الساحبة بقوة على سواحل مطروح والإسكندرية ودمياط، وتوصي بعدم النزول إلى الشواطئ المفتوحة أثناء ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 4 أمتار في بعض المناطق.