نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الإثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث تصدر موضوع ظهور النتيجة محرك البحث «جوجل»، خاصة بعد تزايد الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة موعد إعلان النتيجة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024. وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة لبعض المواد، بينما يتم حاليًا رصد الدرجات في مواد أخرى. كما أن هناك مراجعات جارية لبعض البيانات الخاصة بالطلاب.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تشير إلى إعلان النتيجة الإثنين المقبل، أكدت الوزارة أن هذه مجرد تكهنات ولا يوجد تأكيد رسمي حول هذا الموعد.

وأوضحت الوزارة أن أي ادعاءات حول تحديد موعد النتيجة أو تسريبها لا أساس لها من الصحة، حيث لم تنتهِ الكنترولات بعد من تصحيح كافة المواد.

موعد النتيجة الرسمي

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، وإعداد النتيجة في شكلها النهائي.

يتضمن ذلك أيضًا تحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة على حدة، بالإضافة إلى إضافة درجات الرأفة للطلاب الذين يحق لهم ذلك وفقًا للقوانين المعمول بها.

درجات النجاح في الثانوية العامة 2024

أوضح وزارة التربية والتعليم درجات النجاح في المواد الأساسية والثانوية لامتحانات الثانوية العامة 2024 على النحو التالي: