نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة مطلوب في أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام نادي أستون فيلا بضم نجم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أوناي إيمري يريد ضم رافينيا إلى أستون فيلا

وذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر"، عن رغبة المدرب أوناي إيمري بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا استعدادا للموسم القادم في ظل مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويري أوناي إيمري أن صفقة البرازيلي رافينيا البديل المناسب لتعويض رحيل موسى ديابي إلى فريق اتحاد جدة السعودي.

ويعد نادي أستون فيلا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، حيث يحظى باهتمام شديد من قبل نادي نيوكاسل يونايتد.

ويتنافس الناديان الإنجليزيان، على ضم اللاعب نظرًا لخبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب لمدة 3 مواسم في صفوف ليدز يونايتد.

وخاض رافينها الموسم الماضي 37 مباراة بجميع المسابقات مع برشلونة، حيث أحرز 10 أهداف وقام بصناعة 11 هدفًا طوال الموسم.