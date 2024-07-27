رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع "الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة

في إطار جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع "الحي اللاتيني" بالمدينة، تمهيداً لبدء إجراءات تسليمها للحاجزين.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف سير العمل بالوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بالمشروع، كما طالع مستوى أعمال التشطيبات، وموقف أعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال التشجير والزراعات.

وأشار وزير الاسكان إلى أن مشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، موضحاً أن المشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعاً سكنياً، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، لفت "الشربيني" إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وشبكات المرافق، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بنسبة تتجاوز 70%، مشيراً إلى أنه يتم متابعة العمل بالمشروع على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تكثيف أعداد العمالة، والعمل في ورديات، بما يضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية بأعلى جودة ممكنة.

كما أوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروع يحتوي على مسطحات خضراء مميزة، ومناطق خدمات، ومواقف للسيارات، منوهاً إلى أنه جار العمل حاليا على سرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية بالموقع.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة أعمال التشطيبات المنفذة، والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها، والاهتمام المستمر بأعمال التشجير.

وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.