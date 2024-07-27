وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 05:26 مساءً - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، فى زيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان الذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فيما يخص الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والفاقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية فى ظل وقف خطة تخفيف الأحمال وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وتيسر على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك.