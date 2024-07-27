ضبط متهم فى السويس بحوزته كميات من المخدرات قيمتها 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر إجرامى سبق إتهامه فى عدد من القضايا أبرزها مخدرات وسلاح بدون ترخيص، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، وسلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.