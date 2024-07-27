حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. تعرف عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:26 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 20 يوليو وحتى 26 يوليو، وجاء ذلك على النحو الآتي:

1- افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل ورشة عمل بعنوان: "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتهدف الورشة لبحث آلية تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولي وذلك من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعلن الوزير عن عقد ورش تفصيلية خلال المرحلة القادمة بكل إقليم لدعم المجالس التنفيذية لتقديم أفضل المرشحين، موضحًا أنه جار إعداد مسودة للجزء الثاني من المشروع والذي سيتناول المخرجين "الأول والثالث".

2-عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا مع الإعلاميين بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، وأوضح د. عاشور، أن ورشة عمل "تفعيل التحالفات الإقليمية" تأتى فى إطار مبدأ "التكامل" بين المؤسسات التعليمية والصناعة، لافتًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية السبعة لتأسيس مركز بكل إقليم ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى إنشاء أربعة مراكز تخصصية، ووحدات محلية لإدارة وبناء المخرجات المستهدفة بالتنسيق مع المجلس التنفيذى لمبادرة "تحالف وتنمية"، والذى تم إطلاقه من جامعة القاهرة.

3- عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مُوسعًا مع رؤساء مؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين الوزارة وأفرع الجامعات الأجنبية خلال الفترة القادمة، وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، مشيرًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتُلبي احتياجات سوق العمل للمُساهمة في تطوير الأقاليم الجغرافية المُختلفة.

4- عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع ممثلي وزارة التعليم العالي بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة ربط الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر بمبادئ وأسس الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة وموحدة تصب في صالح تطوير منظومة التعليم العالي، بحيث تتسق مخرجات هذه المنظومة مع رؤية القيادة السياسية في إعداد جيل من الشباب المصري يكون مؤهلًا للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

5- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المُتحدة، بحضور د. إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وناقش الوزير مع المستشارة الدولية آليات وضع خطط للتعاون في الارتقاء بقدرات الطلاب المهنية وإكسابهم المهارات المطلوبة للتوظيف، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مُستدامة في المستقبل بعد التخرج، والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في تطوير النظام الإدارى بالجامعات ليلائم جامعات الجيل الرابع، وكذا بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، والتحديات التى وضعتها التكنولوجيات الجديدة فى مجال التوظيف.

6- شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث الإنجليزية، ويهدف البرتوكول إلى إنشاء فرع للجامعة داخل حرم مؤسسة الدلتا التعليمية الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين في مجالات التعليمية والبحثية، والتعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة خاصة في مجالات (العلوم الصحية، الهندسة والحوسبة، البحرية، التصميم، القانون، علم الجريمة، الضيافة، السياحة وإدارة المؤسسات، اللوجستيات البحرية، تسويق مجالات الروبوتات الأمن السيبراني، العلاج الطبيعي، التصوير الإشعاعي التشخيصي).

7- شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من الفعاليات الطلابية التي يتم تنظيمها لطلاب الجامعات المصرية المُشاركين في مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة، وأكد الوزير أهمية مُشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية؛ بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتوسيع آفاقهم، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.