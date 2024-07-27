نشكركم على متابعتكم خبر وزير الرياضة: أولمبياد باريس محطة جديدة لترسيخ حضور الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يوليو 2024 06:55 مساءً - أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أن مشاركة 14 رياضياً ورياضية يمثلون الإمارات في أولمبياد باريس 2024 في 5 رياضات تشمل الفروسية والجودو والدراجات والسباحة وألعاب القوى تمثل محطة جديدة وهامة في رحلتنا نحو ترسيخ حضور الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، وتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، وأحلام وتطلعات أجيالنا الصاعدة.

وقال معاليه ” كل التوفيق لأبطالنا في المحفل الأولمبي، ونتابعهم بشغف وكلنا ثقة بقدرتهم على التمثيل المشرف للدولة في دورة الألعاب الأولمبية ” باريس 2024″.