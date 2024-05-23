حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 12:31 مساءً - قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إن معبر رفح البري، كان وسيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وكشفت حماس في بيان، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه لمعبر رفح خلال العملية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي على رفح أدّى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات، والبضائع وحرمان الفلسطينيين من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.

واحتلت قوات الاحتلال معبر رفح فجر السابع من مايو، وأخرجته عن الخدمة في وقت تواصل اجتياح مدينة رفح وسط قصف جوي ومدفعي.