إدوارد يشارك البوستر الدعائي لحكاية "خيال حلمى" من مسلسل "حد فاصل"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان إدوارد البوستر الدعائي لحكاية “خيال حلمي”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





إدوارد يروج لحكاية خيال حلمي





وتصدر إدورد البوستر الدعائي لحكاية خيال حلمي مع نانسى صلاح ومحمد مهران، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا".





حكاية خيال حلمي





خيال حلمى هو اسم الحكاية الأولي من مسلسل حد فاصل ويقوم ببطولة الحكاية إدوارد ونانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفرانمحمد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد إبراهيم.





تفاصيل قصة خيال حلمي





وتتناول قصة حكاية خيال حلمى وسائل استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات كثيرة وفوائدها وأضرارها وتأثيرها على الأشخاص،ويجسد الفنان إدوارد شخصية حلمى، أما الفنانة نانسي صلاح الدين فتجسد شخصية خيال بالمسلسل.





مسلسل حد فاصل





ينتمى مسلسل حد فاصل إلى نوعية الأعمال الدرامية المنفصلة التى تتكون من أكثر من حكاية وقصة داخل المسلسل ويتضمن العمل 10 حكايات وكل قصة تتكون من 5 حلقات متصلة وبموضوعات مختلفة ويكون هناك فريق عمل مختلف بداية من الأبطال حتى الوصول إلى الإخراج وتكون كل حكاية بقصة مختلفة وبعنوان مختلف وأبطال مختلفين.

يضم مسلسل حد فاصل مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم ويختلف أبطال كل قصة بالمسلسل عن أبطال القصص الأخرى ويضم المسلسلايضًا مجموعة من الوجوه الجديدة والصاعدة من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية.





آخر أعمال إدوارد





ويذكر أن أخر أعمال إدوارد مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق،صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرىالتى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعيناتمنصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.