هل تعود ايمي سمير غانم لمنافسة دراما رمضان؟.. وهذا سر القلادة التي ترتديها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم لبرنامج سينماتك على قناة SBC السعودية عن اشتياقها للتمثيل ونيتها العودة لدراما رمضان بعد انقطاع طويل مشيرة إلى إنها بحاجة لتقديم أعمال تفرح الناس.

سبب مشاركة إيمي سمير غانم كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو”

كما تحدثت إيمي سمير غانم عن سبب مشاركتها مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" مع زوجها النجم حسن الرداد، وعن مشاركتها في مسرحية ضمن موسم الرياض، لافتة إلى أنها اعتبرت أن هاتين الخطوتين بمثابة " تسخين " على حد قولها للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد الظروف الصعبة التي مرت بها بسبب وفاة والديها ومن ثم ولادة ابنها فادي.

سر القلادة التي ترتديها

و خلال اللقاء تحدثت إيمي سمير غانم عن القلادة التي ترتديها والمحفور عليها اسم ابنها " فادي "، وكشفت إنها أحيانًا ترتدي قلادة أخرى محفور عليها اسم والدها الراحل سمير، وأحيانًا أخرى قلادة محفور عليها اسم والدتها الراحلة دلال مازحة:" يعني بنوع "