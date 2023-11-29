نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. ابنة الدكتور مصطفى محمود تروي كواليس رحلة العلم والإيمان في "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف إبنة العالم والطبيب والأديب الشهير دكتور مصطفى محمود عن كواليس الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON" يوم الجمعة المقبل.

محاور حلقة ابنة الدكتور مصطفى محمود مع منى الشاذلي

تؤكد الابنة خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

كيف تحول الدكتور مصطفى محمود إلى نجم ساطع في التليفزيون؟

كما توضح أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفى.

أبرز مميزات الدكتور مصطفى محمود

تقول كذلك إن والدها كان طفلًا مختلفًا يتمتع بالذكاء، وظهرت نبوغته منذ صغره وهذا ما كشفه المدرسين لأسرته أثناء مرحلة المدرسة، وتذكر أن والدها كان محبًا للقرآن الكريم بسبب اصراره على التردد على كتاب القرية، وكان دائمًا يقول إن للقرآن الكريم حس موسيقى خاصة تنقله إلى عالم آخر.

وتشير إلى أن والداها كان محبًا للفنون وكان يكتب الزجل والشعر ويعزف على الفلوت والعود وعندما وصل مرحلة الثانوية بدأ يدرس علوم وكيمياء والطبيعة والكهرباء المغناطيسية بدأ شغفه بالعلوم بشكل عام.