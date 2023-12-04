نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تبدأ تصوير "تينا زوزو".. والعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة إسعاد يونس، تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المخطط عرضه في الموسم الشتوي.

والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، حيث بدأت عمليات التصوير منذ يومين.

ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، وهو من إنتاج سينرجى.



طاقم عمل المسلسل



تشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاو، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. من المقرر أن ينضم عدد آخر من الفنانين إلى قائمة الممثلين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعمليات التصوير. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، بإنتاج شركة سينرجى.



تكريم إسعاد يونس



حصدت الفنانة إسعاد يونس جائزة أفضل مقدمة برامج لعام 2023، وأيضًا قد فاز برنامج صاحبة السعادة بجائزة أفضل برنامج في مهرجان ديرجست لعام 2023.



فيلم جديد في انتظار إسعاد يونس



تنتظر الفنانة إسعاد يونس عرض فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، حيث تعود إلى السينما بعد غياب استمر عامين. قبل ذلك، شاركت في فيلم "200 جنية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه قبل عامين.

أحداث الفيلم



تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تقدم إسعاد يونس دور كفيفة تقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يؤدي دوره الفنان كريم عفيفي. يتورط الابن في مشكلات عدة، وتسعى والدته لحلها بطرق كوميدية.

إسعاد يونس رمضان 2024



تشارك إسعاد يونس في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، حيث يجمعها في البطولة مع دينا الشربيني وشريف سلامة. يأتي الجزء الثاني كاستكمال لنجاح الجزء الأول الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

المسلسل يضم أيضًا في طاقمه الفني صدقي صخر وآية سماحة، وتميم عبده، چيهان الشماشرجي، أحمد كمال. العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويحمل توقيع خالد الحلفاوي في الإخراج.