ميرفت أمين وأحمد بدير يشاركان في جنازة أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل الفنانة ميرفت أمين والفنان أحمد بدير إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ولتوديعه إلى مثواه الأخير.

حضور جنازة أشرف عبد الغفور

وشهدت جنازة أشرف عبد الغفور حضور العديد من نجوم الفن وعلى رأسهم إيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، محمود عامر، لقاء سويدان، والإعلامي عمرو الليثي.

وفاة أشرف عبد الغفور

يشار إلى أنه أعلن مساء أمس الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير لحادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عامًا.

كما كشف أشرف زكي، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من الحادث، ولكنها في حالة خطر، وتواجد نجوم الفن لمساندة ريهام عبد الغفور في وفاة والدهها ومنهم سوسن بدر وأحمد السعدني وإيهاب فهمي وسلوى محمد علي.

نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

نعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كما نعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الغفور كان مشاركته في مسلسل رشيد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 برفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح.

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