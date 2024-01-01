بعد تصدره التريند.. ماذا فعل هاني فرحات بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الموسيقار المصري هاني فرحات محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ‏حصل على الجنسية السعودية خلال حفل «ليلة نجمات العرب»، الذي أًُقيم بالمملكة في رأس السنة، وسلّمه الجنسية المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

ماذا فعل هاني فرحات بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

وأعرب المايسترو هاني فرحات، عن سعادته بحصوله على الجنسية السعودية، حيث قال خلال حفل ليلة نجمات العرب: «شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرًا لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كما أختص بالشكر لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين»، وجه فرحات الشكر لـ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «بقول لتركي آل الشيخ كل سنة وأنت طيب وبشكر أبو ناصر، شكرا أبو ناصر على كل اللي بتعمله معانا».

كلمة المستشار تركي آل شيخ

ووجّه «آل الشيخ» التحية لفرحات ووصفه بـ«المايسترو السعودي»، وتحدث في كلمة له قائلًا: «مساء الخير وسنة سعيدة على الجميع، سعيد بما أراه، في حفل لا يقل أهمية عن أي حفل في العالم، شكرا للنجمات العربيات اللاتي أبدعن اليوم، شكرًا للمايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية ومجهودهم الجبار، الرياض الآن غير ودائمًا غير ومن حفل لحفل أفضل».

من هو الموسيقار المصري هاني فرحات؟

ولد هاني فرحات 13 أغسطس 1971، درس فى معهد الكونسرفتوار، له بصمة في توزيع أشهر الأغاني لكبار النجوم، من أبرز الأغاني التي قام بتوزيعها: قالي الوداع للهضبة، وعن فرح غايب لأنغام، ترددت شائعات حول زواجه من المطربة أنغام، ولكنه نفى في تصريحات صحفية هذه الشائعات مؤكدًا أنها بمثابة شقيقته وصديقة عزيزة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف إحراج الفنانة أصالة له وتصدر الفيديو التريند، ولكنه صرح بأن الفيديو غير كامل وأن الفنانة أصالة شكرته في البداية ثم وجهت شكرها للموسيقار خالد فؤاد، كانت له مشاركات عدة في الحفلات التي كان أقيمت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض، من أبرز هذه الحفلات: حفل joy awards في الرياض وحفل صوت الأرض وأوركسترا رسالة سلام من السعودية للعالم.

تفاصيل حفل «ليلة نجمات العرب»

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، شهد حفل «ليلة نجمات العرب» المُقام حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات رأس السنة 2024، الصلح بين الفنانات أنغام وأصالة، بعد فترة خصام استمرت نحو ثلاث سنوات، وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس «ليلة نجمات العرب»، وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور الفنانة إليسا، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات الذي يقود حفل الليلة، وبعدها توجهوا للمسرح معا للغناء.