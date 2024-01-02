الإنتاج الإعلامي يتفق على ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية حيث تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور والنقاد عند عرضها علي مدار العقود الماضية.

الحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم

يأتي ذلك في إطار حرص مدينة الإنتاج على الحفاظ علي هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض.

ترميم الكنوز السينمائية

ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلى تقنية الــ4k ذات الجودة العالية، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهى الدقة، وباستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

ترميم فيلم البؤساء

وقد انتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي وعادل أدهم ومحسنة توفيق وفردوس عبدالحميد ونبيل نور الدين والنجمة ليلي علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة وجاري الإنتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعًا في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.

