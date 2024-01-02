نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيل التسعينات الذهبي يصل الرياض استعدادا لكاسيت ٩٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع نجوم جيل التسعينات الذهبي لأول مرة في الرياض استعداد لإحياء الحفل الكبير كاسيت ٩٠ نسخة الرياض والذي تنظمه شركة بنش مارك ويضم النجوم هشام عباس وإيهاب توفيق ومدحت صالح ومحمد فؤاد ومصطفى قمر ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل

وصول جيل التسعينات الذهبي للرياض

ومنذ قليل وصل النجوم إلى مطار الرياض وتم استقبالهم بالورود وسط حفاوة كبيرة من الجمهور ومنظمي الحفل الذين كانوا في استقبالهم

موعد الحفل الكبير كاسيت ٩٠ نسخة الرياض

الحفل يقام يوم الخميس على مسرح بنش مارك في الرياض ونفذت تذاكر الحفل بمجرد الإعلان عن تقديمه

نجوم حفل كاسيت 90



وسوف يقوم بإحياء الحفل كلًا من محمد فؤاد، مصطفى كامل، مصطفى قمر، مدحت صالح، إيهاجب توفيق، هشام عباس، بجانب الفرق الأمريكية الشهيرة" Aqua، مع المغنية الشهيرة jenny from ace of base والمغني haddaway".

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط، حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”، سيضم الموسم اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

حفل “كاسيت 90” في شهر أغسطس الماضي

والجدير بالذكر ان حفل “كاسيت 90” ليس الأول، ولكن أقامت هيئة الترفيه بالمملكة نفس الحفل في 16 أغسطس الماضي على مسرح بنش مارك جدة، وشارك في الحفل الأول نخبة من أبرز مطربي التسعينيات، مثل: حميد الشاعري، هشام عباس، وكذلك سيمون، إيهاب توفيق، والفنان محمد محيي، مصطفى قمر، صاحب الصوت العذب خالد عجاج، وحسام حسني، كما شهد الحفل لحظات مميزة، منها تكريم الفنان محمد الحلو، مما أضفى على الحدث بعدًا تقديريًا لتاريخ الغناء العربي، حقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا دعا الشركة لإقامة حفلًا جديدًا استكمالًا لنجاح الحفل الأول.