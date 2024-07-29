نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي: 'معرفش مين مسلم.. ولو شوفته كنت هبوسه واحضنه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المنتج أحمد السبكي، أنه تعاقد مع المؤلف محمد صلاح العزب على كتابة مسلسل درامي مكون من 8 حلقات عن قصة سفاح التجمع، وفي إنتظار الحكم على السفاح لكي يتم كتابة العمل بشكل جيد، ومن الممكن أن يكون بطل المسلسل الفنان حسن الرداد.

تصريحات أحمد السبكي

وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"المسلسل مكون من 8 حلقات وكتبنا 6 حلقات بس فاضل حلقتين منتظرين الحكم على السفاح علشان العمل يظهر للنور بشكل جيد، ومعرفش إذا كان في منتج تاني بيعمل نفس المسلسل ولا لأ".



وتحدث أحمد السبكي، عن تصريح المطرب "مسلم"، عندما قال أن المنتج أحمد السبكي رفض يصافحني في بداياتي"، قائلا أن ما ذكره غير صحيح، وليس لديه هويه من هو المطرب مسلم وليس له أي علاقة بالمطربين الموجودين حاليًا على الساحة.

وأوضح أحمد السبكي،:"معرفش مين مسلم، ولو أعرف مين هو كنت سلمت عليه وأحضنه وأبوسه ومخدتش بالي منه أو يمكن شوفته ومخدتش بالي وعلى دماغه وبعتذرله لو عملت كده ومكنتش قاصد".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.