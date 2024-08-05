نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. طارق عبد العزيز تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان طارق عبد العزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بسبب ان اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس، يحل ذكرى ميلاد الفنان طارق عبد العزيز، والذى يعتبر واحدًا من أهم نجوم جيله من الفنانين البارزين في السينما والدراما المصرية، صنع اسمه وتاريخه الفني بأعمال ناجحة وأدوار نالت إعجاب جمهوره، وقدم أكثر من 80 عملا فنيا ما بين السينما والدراما والمسرح.

أول عمل مسرحي لـ طارق عبد العزيز

وقف النجم الراحل طارق عبد العزيز لأول مرة على خشبة المسرح في مسرحية "صفقة المجانين"، التي عرضت عام 1992 وهي من تأليف وإخراج خالد الصاوي.

نبذة عن طارق عبد العزيز

ولد طارق عبد العزيز في محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق عام 1991، عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميلاه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلي.

وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن

يعتبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز كان بمثابة صدمة كبيرة لأصدقاؤه داخل الوسط الفني، وحزن جمهوره عليه بعدما رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، وذلك إثر اصابته بتشنجات وتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، حتى فارق الحياة.

آخر لحظات طارق عبد العزيز

كشف الفنان شريف منير، عن الكواليس الأخيرة لوفاة طارق عبدالعزيز، خلال مداخلة تلفزيونية، إذ رحل الفنان خلال مشهد رفقة الأخير: «كان مشهد بيروح فيه يفتح الباب، وفأة تقدم ناحيتي وسند عليا، لاقيت لونه بيروح وسند دماغه عليا وقالي مش قادر أقف على رجلي، جسمه سقع وحاولت أدلك قلبه، وحاولت أسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة، ولما راح المستشفى وحاولوا ينعشوه كان ميت».

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

وكان آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، مسلسل “بقينا اتنين”، الذي رحل قبل استكمال باقي مشاهده، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.