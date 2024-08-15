رامي صبري يتفوق على أنغام ويستحوذ على المركز الأول بتريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح رامي صبري في السيطرة على المركز الأول بتريند يوتيوب بعدما كانت أنغام مستحوذة عليه منذ عدة أيام،وتصدر رامي صبري التريند بأغنية كداب.



احتفال رامي صبري



إحتفل النجم رامي صبري، بتصدر أغنيته الجديدة "كداب"، التي طرحها ضمن ألبوم "أنا جامد كده كده" تريند قوائم تشغيل موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محتله المركز الأول في المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقعه تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "صبري" البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليه قائلا:" أغنية كداب من ألبوم أنا جامد كده كده تريند رقم ١ على يوتيوب".



كلمات أغنية "كداب" لـ رامي صبري:





كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد.



آخر أعمال رامي صبري





ويذكر أن آخر أغاني النجم رامي صبري من ألبوم "أنا جامد كده كده" كانت أغنية "مابتحصلش كتير"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "أنا جامد كده كده" و"ما بتحصليش كتير" و"كداب" و"كنا معدين" و"على بالي" و"فيها إيه"، ومن المقرر أن يطلق رامي باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوزاي