نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية تسجل رقما… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يناير 2024 02:13 مساءً - وكالات – كشفت وزارة الصناعة الكورية أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق على خلفية الأداء القوي لقطاعات الرقائق والبطاريات والنقل.

وتلقى الاقتصاد الكوري ما تبلغ قيمته 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، مقارنة بـ 30.4 مليار دولار في العام الذي سبقه، وفقًا لما نقلته وكالة “يونيهاب” عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

كما سجل حجم الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا بلغ 18.7 مليار دولار، بزيادة 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة في بيان إن “الاستثمار لن يساعد كوريا الجنوبية على توسيع صادراتها فحسب، بل سيخلق أيضا فرص عمل جيدة ويضيف حيوية للاقتصاد المحلي”.

وبحسب الصناعة، انخفضت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 11.9 مليار دولار بسبب تأثير القاعدة، ولكنها سجلت ارتفاعا في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الرقائق، بنسبة 17.7% إلى 4 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات في قطاع النقل ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.76 مليار دولار.

وتلقت صناعة الخدمات إجمالي استثمار أجنبي مباشر بقيمة 17.7 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 7.3% على أساس سنوي.

وبحسب الدول، بلغت الاستثمارات الأميركية في كوريا الجنوبية 6.1 مليارات دولار، بانخفاض 29.4% على أساس سنوي.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة، حيث قامت بعض الشركات الأمريكية باستثمارات عبر دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وجزر كايمان.

وبلغ إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين وهونغ كونغ وتايوان 3.12 مليارات دولار، بزيادة 65.6% على أساس سنوي، بقيادة قطاعي التصنيع والخدمات.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 17% لتصل إلى 6.22 مليارات دولار في عام 2023.