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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:12 مساءً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء قمح في ممارسة دولية.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من يناير. ويجب على الموردين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما و180 يوما وستختار الهيئة بينها.
ويجب أيضا تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس و/أو من 12 إلى 22 مارس.
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