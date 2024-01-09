متحدث الحكومة: الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لتوفير الخدمات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة على ألا تفرق بين المواطنين المصريين واللاجئين، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل المليارات من أجل اللاجئين حيث يحصلون على الخدمات كافة في مختلف القطاعات.

وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة صدي البلد الفضائية لبرنامج “على مسئوليتي”، مساء اليوم الإثنين، إن المنظمات الدولية أشادت بما تقدمه الدولة المصرية لضيوفها من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضح أن ضيوف مصر يدفعون نفس رسوم المصريين ويعاملون المعاملة نفسها، ويحصلون على الخدمات كافة في مختلف القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك إقبالا كثيفا من ضيوف مصر على تسجيل أولادهم في الجامعات، علما بأن الدولة تجري حصرا شاملا للأعباء التي تتحملها في القطاعات كافة لخدمة ضيوف مصر وكل الجهات المعنية تتحرك في هذا الملف.