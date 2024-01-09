وزيرة التخطيط تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل تعزيز التعاون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 07:12 مساءً - استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، السفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وكان الاجتماع بحضور ، السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير على الجرحب – سكرتير ثاني بالسفارة.

وخلال الاجتماع، أكدت د. هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك بما يصب فd مصلحة الجانبين، مشيرة إلى لقاء سيادتها مع لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لسيادتها خلال شهر نوفمبر الماضي ؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وقد ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطري جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان من أبرز نتائج الاجتماع الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات بالتنسيق مع السفارة القطرية في مصر ومن أبرزها ملف الصندوق السيادي، بناء قدرات الشباب ونقل تجربة مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة إلى وزارة الشباب القطرية، إلى جانب التنسيق مع وحدة التنمية المستدامة بشأن التقارير الطوعية الوطنية .

و أشارت السعيد إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها ، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة، كما قامت السعيد بإلقاء الضوء على الجهات التابعة للوزارة، والمبادرات و البرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس، فضلا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها،.

وأكدت أن الصندوق يعتبر شريك مميز للقطاع الخاص وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب كما ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة بشكل تنافسي، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.

وأشارت السعيد إلى الجولة الخليجية Roadshow التي قامت سيادتها بها ومسئولي صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في مطلع شهر فبراير 2023 وكانت أبرز محطاتها دولة قطر ، إلى جانب التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر حيث أنه من المقرر عقد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.