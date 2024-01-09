وزير قطاع الأعمال: استثمار نحو 3 ملايين دولار لتطوير شركة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 07:12 مساءً - إسلام سالم _ أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تمتلك 6 شركات مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح عصمت، على هامش المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية اليوم الثلاثاء، أن إنتاج مصر الألومنيوم بلغ 300 ألف طن في 2023 في حين يصل حجم الطاقة القصوى 320 ألف طن، حيث يجري تطوير إنتاج الألومنيوم بالتمويلات الذاتية.

وكشف عن ضخ تمويلات ذاتية تصل إلى نحو 3 ملايين دولار لشراء مستلزمات الإنتاج اللازمة لإعادة تشغيل وتطوير شركة الحرير الصناعي.

وشدد على دارسة الوزارة لعدة سيناريوهات مختلفة لاستغلال أرض شركة الحديد والصلب، مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات تعد دراسات بيئية ومرورية وجدوى متكاملة لاستغلال الأرض، قد تستغرق بين 3 إلى 6 أشهر.