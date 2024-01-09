مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي يتقلص في نوفمبر مع انخفاض الواردات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يتقلص في نوفمبر مع انخفاض الواردات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 08:14 مساءً - – أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر مع تراجع الواردات.

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وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 مليار دولار. وروجعت بيانات أكتوبر قليلا بما يظهر اتساع العجز التجاري إلى 64.5 مليار دولار بدلا من 64.3 مليار دولار كما ورد في القراءة السابقة.

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وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر.

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وكانت نسبة أرقام التجارة محايدة في معدل نمو للاقتصاد بلغ 4.9% في الربع الثالث. وكبح النمو في الربع السابق تراكم أقل للمخزون مع توقع الشركات تباطؤ الطلب هذا العام بعد رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

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وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة ملخصا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أكتوبر إلى ديسمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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