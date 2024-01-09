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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يتقلص في نوفمبر مع انخفاض الواردات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يناير 2024 08:14 مساءً - – أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر مع تراجع الواردات.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 مليار دولار. وروجعت بيانات أكتوبر قليلا بما يظهر اتساع العجز التجاري إلى 64.5 مليار دولار بدلا من 64.3 مليار دولار كما ورد في القراءة السابقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر.
وكانت نسبة أرقام التجارة محايدة في معدل نمو للاقتصاد بلغ 4.9% في الربع الثالث. وكبح النمو في الربع السابق تراكم أقل للمخزون مع توقع الشركات تباطؤ الطلب هذا العام بعد رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة ملخصا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أكتوبر إلى ديسمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.
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