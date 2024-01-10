قمة مصرية أردنية فلسطينية غدا لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 12:14 صباحاً - وكالات – يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس فلسطين، محمود عباس، في قمة ثلاثية تستضيفها العقبة الأردنية، غدًا الأربعاء؛ لبحث التطورات “الخطيرة” في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم، أن القمة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.