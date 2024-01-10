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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية ترفع تقديرات الموارد المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 10:12 صباحاً - – قال وزير الثروة المعدنية بالسعودي إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون.
وقالت شركة معادن السعودية التي تأسست في 1997 إنها تنتج بالفعل بعض هذه المعادن.
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