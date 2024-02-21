مبادلة الإماراتية تدرس شراء حصة في مطار هيثرو بلندن

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 09:14 صباحاً - العربية نت – تدرس شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي شراء أسهم في مطار هيثرو بلندن، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تجعلها تنضم إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الاستثمار القطرية كمساهمين بارزين في المطار.

وقالت المصادر، إن المداولات مستمرة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، ولم تتخذ “مبادلة” بعد قراراً نهائياً بشأن الاستثمار وقد تقرر عدم المضي قدماً في عملية الاستحواذ.

ووافقت شركة البنية التحتية الإسبانية Ferrovial SE في نوفمبر على بيع حصتها البالغة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأرديان مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني (2.98 مليار دولار)، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج” واطلعت عليه “العربية Business”.

انضم المساهمون الذين يمثلون 35% أخرى من رأس مال مطار هيثرو إلى بيع الحصص عبر ما يسمى بحقوق العلامة، ما يعني أنه يجب أيضًا بيع مراكزهم حتى تتم الصفقة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تدفقت صناديق الثروة في الشرق الأوسط على أصول البنية التحتية في جميع أنحاء العالم كجزء من جهودها لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وأوضحت “بلومبرج”، أنه إذا اشترت “مبادلة” حصة في مطار هيثرو، فإنها ستصبح ثالث مساهم مدعوم من دولة خليجية في المطار إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك 20%.