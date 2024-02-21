انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 .. عيار 21 وصل كام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الزيادة التي حدثت في تعاملات الأثنين الماضي، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأربعاء 21 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2999 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3115 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3635 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4154 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024