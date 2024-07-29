وزير الزراعة يوجه بتشغيل 305 مراكز إرشادية تم إقامتها من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:11 مساءً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشغيل 305 مراكز إرشادية تم إقامتها من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة” وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وعقب أدائه اليمين الدستورية وتوليه حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الوزير علاء فاروق عن اهتمامه الخاص بملف الارشاد الزراعي وتطويره، لتقديم كل أوجه الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم من داخل الحقول.

كما أشار “فاروق” في أكثر من مناسبة إلى أن المرشدين الزراعيين والباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء مواقع عملهم الطبيعية هي الحقول مع المزارعين وليس المكاتب.

اهتمام وزير الزراعة بالارشاد الزراعي يرجع إلى أهميته في تقديم النصائح والارشادات الفنية للمزارعين الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يشهدها العالم من أزمات متعددة سياسية واقتصادية وتغيرات مناخية وغيرها.

وزير الزراعة وجه بتوحيد وتنسيق كافة الجهود الإرشادية من خلال التعاون مع الاتحادات والجمعيات، والمجالس واللجان النوعية، وإعداد البرامج الإرشادية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي والداجني، مع الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية، وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية “مراكز البحوث الزراعية، مركز بحوث الصحراء، والجامعات المصرية” في تنفيذ الحملات القومية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد والمدارس الحقلية، و تطوير المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن الإرشاد يشهد تطورا يواكب العصر ويسد العجز في العنصر البشري من المهندسين الزراعيين من خلال وصول المعلومة الارشادية الزراعية للفلاح المصري سواء عبر المنصات الإلكترونية أو المنشورات الإرشادية أو توزيع المتخصصين بغيطان مصر الخضراء، حيث أصبح بمثابة ” مُعلم الفلاح ” الذى يوعى المزارعين بتطبيق الممارسات الجيدة بداية من الزراعة وصولاً إلى الإنتاج والحصاد.

وأضاف أن قطاع الإرشاد الزراعي يطور نفسه بأفكار من خارج الصندوق لتوصيل المعلومة للفلاح بصورة مبسطة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو السوشيال ميديا أو القناة الزراعية أو المنشورات الإرشادية، وإنتاج الفيديوهات والكبسولات الإرشادية لتحقيق أهداف الزراعة المصرية ورفع جودة المحاصيل وتحسين نوعيتها، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والتي تعد الركن الأصيل في مهام الإرشاد الزراعي.

ولفت أن استخدام “القناة” التابعة لوزارة الزراعة كذراع إرشادي من خلال إنتاج العديد من الفيديوهات والكبسولات الإرشادية التي تتضمن توصيات عودة معلم الفلاح من خلال التوعية والتوصيات حول كيفية مواجهة الطقس السيئ، والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أنسب طرق حصاد محصول القمح، وترشيد استخدام المياه، والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، والتوصيات الفنية الشهرية للمحاصيل البستانية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والسوشيال ميديا، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التدريجي والممنهج في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية جنبًا إلى جنب مع الإرشاد التقليدي.