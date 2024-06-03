ريال مدريد يستعرض موهبة مبابي التهديفية بعد انضمامه رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 11:30 مساءً - استعرض نادى ريال مدريد فيديو لأفضل أهداف ومهارات الدولى الفرنسى كيليان مبابى عقب إعلان الميرنجى ضمه إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان فى صفقة انتقال حر.

وأبرز الحساب الرسمى لنادى ريال مدريد على موقع "إكس" مجموعة من مهارات وأهداف كيليان مبابي على مستوى أندية باريس سان جيرمان أو موناكو.

ويرتدى نجم ريال مدريد الجديد رقم 9 مع الفريق الملكي، وأنهى الملكى صفقة ضم مبابى أخيراً بعد سنوات من الشائعات التى ربطت هداف الدورى الفرنسى بحامل لقب دورى أبطال أوروبا.

وجاء التعاقد مع مبابى بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألمانى فى النهائى 2-0.

وانتهى عقد مبابى 25 عاماً مع بطل الدورى الفرنسى باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد أن حقق معه جميع الألقاب المحلى منذ انضمامه إليه فى 2017.

يستعد كيليان مبابى فى الوقت الحالى لبطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا وسينضم لريال مدريد بشكل رسمى ويتم تقديمه للجماهير عقب البطولة الصيفية التى تقام فى ألمانيا.

#WelcomeMbappé pic.twitter.com/kAhxdEjnLA

— Real Madrid C.F. (@realmadrid)

كما علق النجم الفرنسى كيليان مبابى على انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف فريق ريال مدريد مجانا قادما من باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم مقبلة.

ونشر كيليان مبابى صور من طفولته يرتدى قميص ريال مدريد عبر حسابه على منصة إكس وانستجرام معلقا عليها، حلم تحقق، سعيد وفخور بانضمامى إلى نادى أحلامى ريال مدريد، لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتى الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع.