وزير الأوقاف يستقبل نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي والوفد المرافق

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف السيد الحبيب علي بحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي ومساعد وزير الشئون الدينية بدولة إنـدونيسيا والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي لسفارة إنـدونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ السيد الحبيب علي بحر والسيد عبد المتعال والوفد المرافق لهما فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على توليه وزارة الأوقاف، معربين عن امتنانـهم الشديد بهذه الزيارة.

ونقل السيد الحبيب علي بحر تهنئة السيدة مجاواتي سوكارنو بوتري رئيس دولة إندونيسيا السابقة لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء بدولة إندونيسيا.