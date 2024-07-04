نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يتلقي اتصالا هاتفيا من وزير الشئون الإسلامية بإندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من الأستاذ ياقوت خليل وزير الشئون الإسلامية بإندونيسيا، حيث هنأه خلال الاتصال بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

كما تلقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًّا من كل من: السيدة سنتانوريا ابنة الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس إندونيسيا السابق، والحبيب لطفي بن يحيى مستشار رئيس دولة إندونيسيا، حيث هنئا بتعيينه وزيرًا للأوقاف.