حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 31-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تتحرّر من ضغوط تحت تاثيرات القمر من البيت الثاني وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى أنّ الجو الإيجابي يكون واضحا ، فتنقلب أوضاع لمصلحتك وتطل أنت على آفاق جديدة بحيث تبرز من بين المحظوظين في مجال عملك.وتقوم بخطوات تلاقي الترحيب.

عاطفياً: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.

صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: يوم بعشرة نجوم مع ولادة القمر في برجك الى جانب الكواكب ما يجعلك تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى. مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك.

عاطفياً: إنه يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.

صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك لا تلين امام جميع المغريات المضرة بالصحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: هنالك لحظات متوترة بسبب القمر الجديد من برج الثور تمتحن برودة اعصابك وقدرتك على تحمل الضغوط حاول ان تنسق جيدا بين الواجبات المهنية والعائلية ابتعد عن الاهمال والتقصير وعالج الامور المعقدة بذكاء وموضوعية.غدا افضل بكثير مع وصول القمر الى برجك فلا تنزع المفاجآت بالتوفيق

عاطفياً: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدّاً لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلاً، وتسعد بتلبية الدعوات.

صحياً: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة من الكواكب والقمر الجديد من الثور جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير. تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة تهتم للدفاع عن مشروع ما وتفكر بالسفر وتخطط لرحلة ما اواستعادة موقع وعودة الى النشاطات الداعمة

عاطفياً: يطرأ اختلاف بسيط في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك الى احترام الالتزامات على أنواعها.

صحياً: تجد نفسك قادراً على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: قد تشعر بالتعب وربما تقع في مواقف محرجة تحت تاثير القمر الجديد من برج الثور الترابي الذي يجعل الطريق امامك مليئة بالاشواك فحاول ان تتاقلم مع الظروف نظم اعمالك وحساباتك ودقق في شؤونك المالية والمصرفية إذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيء.

عاطفياً: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء أو تثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك

صحياً: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوغا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: لا تزال تنعم بتأثيرات اكثر من رائعة مع وجود القمر الجديد في الثور الترابي الصديق ما يجعلك تتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث فتتخذ مشاريعك أشكالاً جديدة فيكون الوقت مناسب للقيام بمشروع جديد أو الحصول على دور مميّز في العمل وفي حياتك الشخصية والعائلية بالتوفيق.

عاطفياً: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى50

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: فتنشغل بايجاد التمويل والقروض لمشروع ما، أو لسد دين يحاصرك تخدمك ليونتك الطبيعية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعية. لا تغلق الابواب امام الفرص الدسمة وعلى الارجح أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل.

عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً.

صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تعيش يوما متقلبا متطلبا فتكون مضطرا تحت تاثير القمر الجديد من برج الثور الى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسير، حتى لا تواجه اعتراضاً أو احتجاجاً. لا تستطيع الاستراحة، فالمتطلبات كثيرة والمتغيّرات أيضاً. من المحتمل أن تتلقى خبراً يربكك لذلك تجنب اتخاذ قرارات حاسمة لا تجازف.

عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك.

صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تتاح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح مدعوما من الكواكب والقمر الجديد في الثور لكن عليك الانتباه من المنافسين ومن الضروري التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال.

عاطفياً: تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام مسؤوليات كبيرة لن تعجز عن القيام بها وتبرهن للشريك أنك جبار أمام الملمّات والصعوبات.

صحياً: أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات نفسية ما يجعلك تعتقد أنك تشكو أمراضاً خطيرة

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تنعم بتحرر اجتماعي وفكري ومهني ومادي كل النجوم والكواكب في السماء تغمرك بتأثيراتها الايجابية والواعد بالخير والربح والمكاسب فتدخل مرحلة ازدهار تفاوض وتميل الى حسم الامور لانك صاحب رؤية واضحة وتملك قدرة على التحليل الصائب تعيش اياما ناجحة و تحصد مكافأة او تقديرا لجهودك

عاطفياً: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة.

صحياً: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: الشفافية مطلوبة هذا اليوم، خاصة تحت تاثيرات القمر الجديد من برج الثور فتشعر ببعض التراجع المعنوي وتقلّبات متعددة وعلى مختلف الاصعدة ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم.

عاطفياً: لا ترفض الحوار أو التفاوض، وخفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك بغية معرفة حقيقة موقف

صحياً: من الضروري للتخلص من التشنجات ممارسة بعض أنواع الرياضة كالمشي أو الركض أو السباحة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31-7-2024

مهنياً: تعيش يوما جميلا جدا يفتح لك ابواب الحظ والنجاح ويشجعك القمر الجديد من برج الثور على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك تكون المعنويات مرتفعة جدا سوف تطمئن خواطرك وتعمل على تقريب وجهات النظر ستلمس دعما مباشرا فكن جاهزا لحسم الامور من دون تردد تستطيع القيام بعدة انجازات مهمة ولافتة.

عاطفياً: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.

صحياً: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر والعنق، ويكمن الحل في ممارسة الرياضة.