نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية تبدأ من غدٍ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من تساقط أمطار على مناطق محددة في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء.

ستتراوح شدة الأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان.

أسباب الأمطار

وأوضح القياتي أن الأمطار ستكون نتيجة لوجود حزام مداري يسبب هطول أمطار غزيرة في دولة السودان. بقايا هذه السحب ستدخل الحدود المصرية وتؤدي إلى تساقط الأمطار في المناطق الجنوبية.

المدة والتأثيرات المتوقعة

مدة الأمطار : من المتوقع أن تستمر الأمطار لمدة أسبوع.

: من المتوقع أن تستمر الأمطار لمدة أسبوع. الرياح : ستصاحب الأمطار نشاط للرياح، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة.

: ستصاحب الأمطار نشاط للرياح، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة. الاحتياطات: يُنصح سكان المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر باتخاذ الحذر واتباع تعليمات السلامة، من الأفضل تجنب الوقوف تحت اللوحات المعدنية قبل هطول الأمطار وتفادي السفر على الطرق أثناء تساقط الأمطار نظرًا لانخفاض الرؤية.

توقعات الطقس الأخرى

درجات الحرارة : ستبقى درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ما بين 36 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع في درجة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

: ستبقى درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ما بين 36 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع في درجة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة. الحرارة في الصعيد : ستصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية.

: ستصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية. الشبورة المائية : توجد شبورة مائية خفيفة لن تؤثر على حركة القيادة.

: توجد شبورة مائية خفيفة لن تؤثر على حركة القيادة. درجة الحرارة ليلًا: ستنخفض درجة الحرارة ليلًا إلى نحو 25 درجة مئوية في القاهرة و30 درجة في الصعيد.

التوصيات