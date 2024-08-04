أحمد العوضى وعصام السقا أول حضور عزاء منتجى سينرجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:41 مساءً - وصل النجم أحمد العوضي، والفنان عصام السقا منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لحضور عزاء منتجى شركة سينرجى الراحلين حسام شوقي، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحي، وفى الوقت تواجد عدد من المنتجين الفنيين ومديرين الانتاج مبكرا للمشاركة فى الهزاء منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.

وتعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة يوم الخميس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إساماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة

فيما شُيعت جنازة المنتج الفني تامر فتحى أول أمس، بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما، حيث توفى تامر فتحى بعد ساعات من نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بمحاولات لاسعافه من الإصابات البالغة التى أصيب بها فى الحادجث، فارق الحياة ليلحق بأصدقائه الثلاثة.

وأدى أكثر من نجم عمرة للمنتجين الراحلين وذلك على هامش تواجدهم فى السعودية، وعلى رأسهم النجمة مي عز الدين التي أدت العمرة للمنتج حسام شوقي وكتبت على إنستجرام: "اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقى يا رب الرحمة له وليهم كلهم يا رب"، أما الفنان محمد أنور فقد أدى عمرة للمنتج الفنى تامر فتحى وكتب على إنستجرام: "لبيك اللهم عمرة عن تامر فتحى ربنا يرحمه ويرحمهم جميعًا يا رب".

أحمد العوضي وعصام السقا أول حضور عزاء منتجي سينرجي أحمد العوضي وعصام السقا أول حضور عزاء منتجي سينرجي

عصام السقا وأحمد العوضي وعصام السقا في عزاء منتجي سينرجي

أحمد العوضي فى عزاء منتجي سينرجى