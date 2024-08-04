نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل إعلان النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع إعلان وزارة التربية والتعليم ميعاد انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة الذي سيوافق يوم الثلاثاء 6 أغسطس، أصبح الأمر واضح ومحسوم وكل ما على أولياء الأمور الآن هو استقبال الأقدار بنفس راضية ويتذكروا جيدا أن التفوق في الثانوية العامة ليس دليلا على النجاح في الحياة العملية.

وأضافت أن العديد من النماذج لم تستطع تحقيق أحلامهم في الثانوية العامة ولكن سرعان ما استطاعوا تحقيق التفوق والتميز في المكان الذي التحقوا به، كما أن نجاح الإنسان في الحياة يعتمد على عدة مقومات، وليست الجامعة فقط، فيجب على كل طالب أن يشتغل على نفسه ويركز على تعلم المهارات الجديدة من إتقان اللغات وكذلك البرمجة وغيرها، مشيرة إلى أن المجتمع في حاجة لجميع التخصصات.

وتابعت «العالم الكبير أحمد زويل صاحب جائزة نوبل في الكيمياء كان يرغب في دخول كلية الطب ولكنه لم يستطيع بسبب المجموع، ونظر إلى هدف وبديل آخر وهو كلية العلوم ونجح بها وتفوق وأصبح عالم كبير في الكيمياء وأيضا العالم الكبير فاروق الباز وغيرهم كثير من الشخصيات البارزة الذين استطاعوا الوصول للتميز والتفوق بالرغم من عدم استطاعتهم تحقيق حلمهم الأول بسبب مجموع الثانوية العامة.

واستكملت الحزاوي أن التعليم العالي حاليا شهد خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة من استحداث برامج جديدة وافتتاح كليات جديدة تواكب سوق العمل المحلي والعالمي لذا من الواجب على أولياء الأمور تجميع معلومات عنها ووضع خطط بديلة للكليات مع التركيز على مناسبتها لميول وامكانيات الأبناء.