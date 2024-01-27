انت الأن تتابع خبر القناة المفضلة لدي جميع الأطفال اضبط تردد وناسه لمشاهدة افضل الأناشيد والأغاني المشهورة لولو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة وناسه من أشهر القنوات التي تقوم بإذاعة العديد من أغاني والأناشيد للأطفال والتي تقوم من خلالها بتوصيل معلومات مفيدة ونصائح وإرشادات تربوية أيضا مثل احترام الكبار وتعليم الحروف والأرقام أيضا، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى تردد قناة وناسه الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، مع توضيح أهم وأفضل الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسه.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات

سوف نشير إليكم إلى تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات، وذلك نظرا لوجود عدد كبير من المشاهدين لقناة وناسه على هذا القمر الصناعي، وإليكم تردد القناة والبيانات المطلوبة في النقاط التالية.

تردد القناة على النايل سات هو: 11470

معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6

دقة وجودة المشاهدة: Hd

معامل الترميز: 27500

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات 2024

بعد أن وضحنا لكم تردد القناة على النايل سات، سوف نشير إليكم إلى تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، وإليكم التردد وباقي البيانات في النقاط التالية.

تردد القناة على عرب سات: 11270

دقة الصورة للمشاهدة: hd

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل ترميز القناة: 27500

محتويات قناة وناسه

تقوم قناة لولو، أو ما تعرف بقناة وناسه، بأنها تقوم بإذاعة العديد من أغاني الأطفال على مدار اليوم، والتي تعرض من خلاله نصائح وإرشادات تعليمية، وتربوية أيضا، ولذلك سوف نعرض لكم محتويات القناة في النقاط التالية.