انت الأن تتابع خبر تردد قناة بطوط الجديد 2024 Batoot Kids لمتابعة أقوي أفلام الكرتون للأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة بطوط واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال وقد أعلنت القناة مؤخرا عن تغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بهدف تحسين جودة البث وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

يمكن ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10595

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة بطوط

تلعب قناة بطوط دوراً مهماً في تنمية مهارات وقدرات الأطفال، وذلك من خلال تقديمها لمحتوى هادف ومميز، حيث تساعد هذه البرامج الأطفال على التعلم والترفيه في نفس الوقت، كما تساهم القناة في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، مثل التعاون، والمشاركة، والاحترام، وغيرها، فقد تقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال، ومن أبرز هذه البرامج ما يلي:

برامج تعليمية: تقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من المعلومات المفيدة للأطفال في مختلف المجالات، مثل العلوم، والتاريخ، والأدب، والفنون، وغيرها.

برامج ترفيهية: تقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من العروض الكرتونية، والبرامج الغنائية، والبرامج الخاصة بتنمية المهارات والقدرات لدى الأطفال.

ضبط قناة بطوط

تظهر قناة بطوط كرفيق أساسي للأطفال العرب حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يعزز تنمية مهاراتهم ويعطيهم فرصة للتعلم بطريقة ممتعة، وبفضل التغييرات في ترددها على نايل سات تسعى القناة إلى تحسين جودة البث، واتباع الخطوات البسيطة لضبط التردد الجديد يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى مفيد ومسلي مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثراء للأطفال في مختلف الأعمار، ولضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك اتبع الخطوات التالية: