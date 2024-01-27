انت الأن تتابع خبر “24 ساعة أغاني لولو“ تردد قناة وناسة الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من اشهر وافضل القنوات التي تقوم بعرض محتوى اطفالي مميز ويشاهدها عدد كبير للغاية من الاطفال في جميع انحاء العالم العربي ولذلك يبحث الكثير من الاباء والامهات عن تردد قناة وناسه للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك لضبط تلك القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة أغاني لولو طوال اليوم، حيث حازت تلك القناة على شهره كبيرة للغاية في كل مكان وذلك بسبب المحتوى المسلي الذي تقدمه للأطفال ويعجبهم بشكل كبير، حيث يمكن مشاهده تلك القناة من قبل الكثير من الاشخاص فهي مناسبة لجميع الاعمار السنية.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد القناة: 11430

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي.

أغاني قناة وناسة بيبي

تقوم قناه وناسه بيبي بعرض العديد من الاغاني والأناشيد المميزة والتي يفضل سماعها الأطفال ومن هذه الاغاني:

يلا نلعب لعبة حلوة

يلا نحمم لعوبة

يا ماما في نونو.

مين اللي سرق الجزمة

لولو الشطورة.

حيوانات الغابة.

ميدو بيلعب بالكبريت.

لولو بالمول

شكرا يا توتا الحلوة

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بيبي بالعديد من المميزات ومن همها:

القناه مجانية فلا يوجد حاجه لدفع اشتراكات شهرية أو سنوية لمشاهده القناة.

تقوم القناة بعرض محتواها طوال اليوم بدون توقف.

لا تحتوي القناة على أي اعلانات طويلة مزعجة للمشاهدين.

القناة مناسبة لجميع الاطفال في مختلف الاعمار السنية.