تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات

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رياض - احمد صلاح - تعدي قناة أون تايم سبورت واحدة من القنوات الرياضية المميزة التي تكون مباريات الدوري المصري وكأس السوبر المصري وكاس مصر وكأس الرابطة المصرية إلى جانب بثها لبعض مباريات دوري أبطال أفريقيا للاندية المصرية المشاركة في البطولات المختلفة وكذلك عرضها لمباريات منتخب مصر الودية، ولذلك حازت القناة على شهرة كبيرة للغاية في جميع انحاء الوطن العربي ويتساءل عدد كبير من المشاهدين عن تردد تلك القناة لضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة المباريات الهامة سواء كانت كرة القدم او غيرها.
تردد قناة أون تايم سبورت
البعض يتساءل عن تردد قناة أون تايم سبورت واحدة وذلك لضبطها على جهاز الرسيفر ويمكن التعرف عليه من خلال التردد التالي:
- التردد: 11861
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- تردد قناة أون تايم سبورت 2
يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2 للاستمتاع بمشاهدة المباريات القوية في الدوري المصري من خلال التردد التالي:
- التردد: 11861
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
مميزات قناة اون تايم سبورت
تتميز مجموعه قنوات اون تايم سبورت بالعديد من المميزات عن غيرها من القنوات الرياضيه الاخرى ومن اهم تلك المميزات ما يلي:
- تتميز القناة بأنها حاصلة على حقوق بس مباريات الدوري المصري كأس مصر وغيرها من البطولات.
- تحتوي القناه على باقة كبيرة من المحللين والمعلقين الرياضيين.
- تتميز القناة من خلال البرامج في الرياضيه المتعددة التي تقدمها على شاشتها.