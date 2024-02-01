استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بأفضل جودة وصورة ممكنة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أفضل ترددات الخاصة بعرض الأفلام الوثائقية وبرامج الطبيعة، حيث تنقلكم إلى عوالم مذهلة من الحياة البرية والمحيطات، بفضل شعبيتها الكبيرة والمحبة التي تحظى بها من قبل عشاق المغامرات، تأتي هذه القناة الرائدة بمجموعة من البرامج الممتعة والمثيرة، في هذا المقال، سنقدم لكم أحدث تردد لها، الذي يتيح لكم الاستمتاع بتجربة مشاهدة بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمرين نايل سات وعرب سات

أولاً: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر النايل سات

التردد 11226 معدل الاستقطاب 30000 معدل الترميز أفقيH معامل التصحيح 3/4

قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر العرب سات

التردد 11804 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقيH معامل التصحيح 3/4

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز التحكم

لتحديث تردد القناة والتمتع بجودة محسنة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الجهاز باستخدام ريموت كنترول.

اختر إعدادات القنوات.

حدد تثبيت القنوات يدويًا.

أدخل بيانات القناة: التردد، القمر الصناعي، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

ابحث عن القناة وانقر على زر البحث.

ستظهر القناة بعد البحث في قائمة القنوات.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2024؟

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك باقة متنوعة من البرامج المذهلة، منها:

“ضفاف أوتر بانكس”: رحلة عميقة إلى الطبيعة البرية.

“الأرض”: استكشاف شامل لجماليات الطبيعة.

“سمكة التونة العنيدة”: أسرار مياه البحار.

“أسياد الجليد”: حياة الحيوانات في الجليد القطبي.

“الكوكب المعادي”: رحلة فريدة إلى الأماكن المهددة بالانقراض.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك