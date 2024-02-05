انت الأن تتابع خبر “استقبلها الآن“ تردد قناة اون سبورت الجديد الرياضية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من عشاق كرة القدم المصرية والعربية يتساءلون دائما عن تردد قناة أون سبورت الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عملية البحث عن التردد في الأونة الأخيرة، كما أن قناة أون تايم سبورت من أبرز وأهم القنوات الرياضية التي تساهم بشكل فعال في نقل العديد من البطولات الهامة في الشرق الأوسط، كما أنها تقوم بنقل الدوريات الحصرية التي يبحث عنها محبي كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تعمل كل فترة على تحديث التردد الخاص بها لضمان المشاهدة بجودة عالية لجميع جمهورها وسوف نقوم بعرض تردد قناة أون سبورت من خلال مقالنا.

تردد قناة اون سبورت على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة، وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2 الجديد

قامت القناة بالإعلان عن التردد الجديد الخاص بها والذي يكون كالتالي:

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الجديد لقناة أون سبورت الرياضية 2024

قامت القناة بتوفير تردد جديد والذي يمكنك تنزيل القناة من خلاله بواسطة القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة أون سبورت

بعد أن توفير تردد قناة أون سبورت الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات سوف نقوم ببعض الخطوات لتثبيت التردد على الرسيفر الخاص بك وهي كالآتي: