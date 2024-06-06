توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2024

أخيراً أنت على أبواب إغلاق مرحلة من حياتك والانطلاق نحو جديد فالكواكب تتواطأ معك وتدعمك بكثير من التغييرات والمفاجآت فالحركة بهذا الشهر قوية جداً حيث تكثر الفرص المهنية والعاطفية وتتابع أعمالك بلا إهمال أو تراجع فهذا الشهر مزدهر ويحمل لك تعويضات معنوية مع كثرة الفوائد والمكاسب المالية ولكن كن حريص واعتباراً من تاريخ ٩ الشهر على محاصرة بعض الفوضى بأمور المال وابتعد عن العشوائية والتسرّع.

في هذا الشهر تنشأ علاقات اجتماعية قوية وتواكب الأشخاص المشابهين لك فكرياً وعاطفياً وربما تنجح بمجال إعلامي أو إعلاني أو تعليمي أو تجاري.

بتاريخ ٦ تبدأ علاقة أو التزام جديد يدعم مسيرتك القادمة.

حظوظك قوية وخاصة بالثلث الأخير من الشهر، فقد تحسم وضعك بقضية مالية أو قانونية أو تتخذ قراراً نهائياً بعلاقة رسمية وربما تغلق الباب على وضع صحي كان مصدراً لقلقك.

فقد عليك الانتباه صحياً من تاريخ ٩ وربما بهذه الفترة تخرج أشخاص من حياتك ولن تندم يا عزيزي الجوزاء.

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