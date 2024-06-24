نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ألمانيا وسويسرا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أهداف مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

افتتح دان ندوي أول أهداف اللقاء لصالح سويسرا في الدقيقة 29، بعد عرضية من ريمو فيلير من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ندوي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل نيكلاس فولكروج لصالح ألمانيا في الدقيقة 2+90، بعد عرضية من دافيد راوم من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فولكروج برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.