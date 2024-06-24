نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ترتيب مجموعة ألمانيا بعد التعادل أمام سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة ألمانيا بعد التعادل الإيجابي أمام سويسرا مساء الأحد على ملعب "دوتش بانك بارك" في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1، سجل هدف ألمانيا نيكلاس فولكروج في الدقيقة 2+90، فيما سجل دان ندوي هدف سويسرا عند الدقيقة 29.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات سويسرا، المجر، إسكتلندا.

ترتيب مجموعة ألمانيا بعد التعادل أمام سويسرا

1- ألمانيا: 7 نقاط.

2- سويسرا: 5 نقاط.

3- المجر: 3 نقاط.

4- إسكتلندا: نقطة واحدة.