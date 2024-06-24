نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاني سليمان يختار الحارس الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، أنه لم يري ثابت البطل ولكن والده كان دائما يشيد به ولكن في العصر الحالي اكيد عصام الحضري وايضا نادر السيد.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره فريق طلائع الجيش، أمس، بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات الهاني سليمان

واضاف الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن محمد الشناوي عندما يكون جاهز وفورمة فهو رقم واحد في مصر وهوصه مباريات المنتخب الأخيرة فبالطبع يستحق التواجد خبراته تسمح له أن يكون في هذا المكان.

وواصل، أن ماحدث من عواد ليس من طبيعته ومن الممكن أن يكون الأمر مجرد نرفزة ملعب في ظل تأخر الزمالك في النتيجة ولكن انا ضد هذا التصرف تماما.